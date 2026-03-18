3月18日 発売 【塊魂米（300g）】 価格：864円 【塊魂 マウスパッド】 価格：1,980円 MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズから、コラボレーション商品「塊魂米」と「塊魂 マウスパッド」を3月18日に発売する。価格は「塊魂米」が300gで864円、マウスパッドは1,980円。GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」お