アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが１８日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、女子高生と船長が死亡した事故に言及した。１６日午前、辺野古沖で平和学習中の船２隻が転覆、同志社国際中高の高校２年の女子高生と船長が死亡した。同校は１７日に会見を開き、乗船した船について保護者には辺野古基地建設に反対する抗議船とは伝えず、「基地反対を唱えている方々が普段乗っている船」