《本日はアカデミー賞授賞式でございました。国宝がたくさんの部門で評価していただけたこと大変嬉しく思います。これからも自分を呼んでいただける場所で精一杯やっていきたいと思います》3月13日、女優の寺島しのぶ（53）が自身のInstagramを更新し、第49回日本アカデミー賞授賞式に出席したことを報告した。映画『国宝』での演技が評価され、優秀助演女優賞候補に選出されていた。日本アカデミー賞を6回受賞している寺島。’04