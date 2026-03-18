食品高騰の波が家計を直撃している。2月6日に総務省が発表した家計調査では、2025年の4人世帯の食費平均は月約10万3000円で、前年から約7000円も上昇。食費が膨らみ続けるなかで心強い味方が、大手スーパーが独自に生産・流通しているプライベートブランド（PB）商品だ。「大手メーカーより1〜4割ほど安価なことが多く、食材を“PBに替えるだけ”で食費節約に大きく貢献します」そう話すのは、国内外のスーパーを3万店以上巡ったス