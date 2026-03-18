1.ゆっくりまばたきで好意を伝える 猫同士では、敵意のないことを相手に伝えるために、ゆっくりとまばたきをする「スローブリンク」が使われます。これは、愛猫に友好的な気持ちを伝えるのにも使えるシンプルな方法のひとつです。 猫と目が合ったときには、ジッと見つめ返さずに、ゆっくりとまばたきをしてみましょう。ポイントは、1、2、3とゆっくりと目を閉じることです。 もし、猫が同じようにまばたきを返して