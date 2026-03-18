筆者の友人・S子は、長い間腰痛に悩まされていました。痛みに慣れてしまっていたS子。しかしある日、S子は自分の体に大きな異変が起きていたことに気が付きます。少しゾッとするS子のエピソードをご紹介しましょう。 腰痛 私は現在50代です。若い頃から月経時の腰痛に悩まされていました。 閉経してから少しは改善したのですが、未だに痛みに襲われることが多かったため、『いつものこと』と何となく慣れてしまって