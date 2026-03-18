18日から訪米する高市首相は、米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦への関与に前のめりだ。トランプ大統領が日中仏韓英などに要求していた原油輸送の要衝ホルムズ海峡への艦船派遣をめぐり、17日の参院予算委員会で「法的に可能な範囲で何ができるかということを精力的に政府内で検討をしております」と答弁。露骨なトランプすり寄りは政権の寿命短縮と裏表だ。自民党内では値踏みが始まっている。【もっと読む】裏金事件で解