先の衆院選で中道改革連合が歴史的惨敗を喫し、連続当選19回を誇った小沢一郎氏（83）も、議員生活56年にしてまさかの落選となった。選挙から1カ月が経った先週、小沢氏を直撃して、党と自らの敗因、今後について聞いた。【後編を読む】日本の政治はどうなる？ 小沢一郎氏がズバリ「乱世は政権交代より新時代の新政権。ガラガラポンだ」◇◇◇自民党の数だけ見ると圧倒されるけれど、得票は岸田政権時の前々回2021