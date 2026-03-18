歩車分離式信号に運用変更を周知 菊池寛通りでの社会実験 高松市の中心市街地のプロムナード化に向けた取り組みについて、香川県がアンケート調査を行っています。 歩行者優先のまちづくりを目指して、香川県は2025年2月からサンポート地区の市道を土日・祝日限定でプロムナード化しています。 また中心市街地の回遊性を高めようと、2026年1月、高松市の菊池寛通りと中央通りの交差点の信号機