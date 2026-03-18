芸能活動を休止中のタレント、マツコ・デラックス（53）の近況について、マツコと共に番組MCを務める「SUPER EIGHT」の村上信五（44）が16日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」で「元気にはしとるんですよ。首から下は、むちゃくちゃ元気」などと明かした。【もっと読む】周囲にトラブル続くマツコ・デラックスついに自身に首の不調の不気味…1月には冗談めかしつつ「やめよっか」の落胆ぶりマツコは2月9日放送のTOKYO MX「