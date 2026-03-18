俳優・柿澤勇人と吉沢亮がWキャストで主演を務めるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』の東京公演が4公演追加されることが決まった。さらに、キャスト16人が作品への思いや役に向き合う気持ち、意気込みを語るコメント映像が解禁された。【写真】社交不安障害を抱える役を演じる柿澤勇人＆吉沢亮同作品は2016年にブロードウェイで上演され、第71回トニー賞でミュージカル作品賞、ミュージカル脚本賞、オリジナル楽曲賞