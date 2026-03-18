俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）。本作で脚本を手掛けた黒岩勉さんは、日曜劇場では過去にも、『グランメゾン東京』（2019年）、『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（2021年）、『ラストマン−全盲の捜査官−』（2023年）を世に送り出し、いずれもヒット。完全オリジナル脚本となる本作は、構想3年をかけ作り上げた。本作で描きたかったテーマや、撮影現場での裏話、最終章に向けて