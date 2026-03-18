今月下旬から始まる石油の国家備蓄の放出で、外国船籍のタンカーで輸送できるよう石油の元売り各社が国に要請していることがわかりました。【映像】国家備蓄基地周辺の様子今回の国家備蓄の放出では、原油を備蓄基地からタンカーに積んで輸送する方法が大半となる見込みですが、国内での輸送は原則、日本の船舶に限られています。石油元売り各社は過去最大の放出量に対応するため、特例として、外国船籍の大型タンカーで輸送