元メジャーリーガー・イチロー氏のものまね芸人として知られるニッチロー（47）が17日に放送されたTBS系『THE神業チャレンジ』（後7：00）に出演。現在の借金額を明かした。【写真】父の顔！生まれたばかりの長女を抱きかかえるニッチロー番組では、ニッチローとチョコレートプラネットの松尾駿がビリビリクレーンを攻略して100万円を狙うという企画に挑戦した。ニッチローは昨年12月放送のフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』に