ウクライナのゼレンスキー大統領は訪問先のイギリスで演説し、イランの攻撃の脅威から守る技術を各国に提供できるとして、さらなる支援を呼びかけました。【映像】ゼレンスキー氏「我々は適切な安全対策を見つけつつある」ウクライナ・ゼレンスキー大統領「我々は適切な安全対策を見つけつつあり、これらの対策は皆さんの問題、今日のホルムズ海峡のような複雑な状況においても活用することができます」イギリスの議会で演説し