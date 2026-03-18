今年の栃木県の地価が１７日公示され、住宅地は３４年連続で下落しましたが、全体の平均は３４年ぶりに上昇に転じました。商業地も横ばいから、同じく３４年ぶりの上昇になりました。 「地価の公示」は、国土交通省が今年１月１日時点で調査した全国の土地の価格で、県内では住宅地や商業地、それに工業地の合わせて４６６地点が対象となりました。 このうち地価が上がったのは、前の年に比べて１２地点増えた１８５地点で、横ば