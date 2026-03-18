「日本を世界の銘醸地に」を掲げて日本ワインの活性化を進めるメルシャンでは、同社が2つのワイナリーを展開する長野県での新たな取り組みとして、軽井沢にアンテナショップを出店する。「信州のゲートウェイ」をコンセプトに3月17日からグランドオープンした商業施設「軽井沢T-SITE」に登場したのは「シャトー・メルシャン ワインショップ 軽井沢」。長野県産を中心に約30種類のワインの販売や、有料テイスティング体験を行