レモンの果皮でつくったサワー「THE PEEL〈レモン〉」（ザ・ピール）。日ごろ缶チューハイを飲まないビールユーザーの獲得を狙い、昨年4月にサントリーが発売。累計販売本数は年内4000万本を突破し、昨年の同社RTD新商品のうち単一フレーバーで最も売れた商品となった。「お酒にこだわりたいが『自分向け』と思えるRTDがないと感じているユーザーが多い。たどり着いたのが、果汁ではなく果皮でつくるサワーという全く新しいコ