県産さくらんぼが2年連続で不作となったことから、県は今後、高温に弱い品種「佐藤錦」の栽培面積を減らし、気候変動に対応できる新品種の開発を進める方針を示しました。 山形を代表する果物「さくらんぼ」は去年、県内の収穫量が平成以降で最も少ない8310トンとなりました。おととしの8590トンに続き、2年連続の不作です。 きのう、日本一の産地であり続けるために、県や生産者・JA・市場関係者などが開いた「さくらんぼ産地再