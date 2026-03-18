家計への負担が増す中、新たな生活支援が始まっています。6日、石川県と北國銀行などが連携し、デジタル地域通貨「トチツーカ」を使って7000円相当を給付する事業がスタートしました。15歳以上の県民なら誰もが対象となりますが、どれだけの人が使っているのか、どのような手続きが必要となるのか、取材してきました。街の声「トチツーカ、使ってないです。使っているものがあるので、あれもこれもってつかうことはないかな」「ト