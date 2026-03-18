お笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）と西野亮廣（45）が、17日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。スピード出世の苦悩を語った。レギュラーのダイアンとキングコングは大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期。キングコングは在学中からお笑い賞レースで結果を残し、卒業してまもなくフジテレビ系「はねるのトびら」がスタートしており、津田篤宏は2人のスピード出世を「そこからエグ