WBC日本代表メンバーのオリックス宮城大弥投手（24）の妹で、タレントの宮城弥生（20）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。少年時代の兄の悲劇について語った。今回は「実は部活でスゴかった有名人知られざる栄光を大公開SP」。宮城は「昔、おうちがすごい貧乏だったので。ガスも止まったり、お湯が出ないとか」と話した。自身はバドミントン部で、競技用より重いおもちゃのラケットを使った