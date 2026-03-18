お笑い芸人あばれる君（39）が、17日放送の日本テレビ系「あばれる君」（火曜午後8時）に出演。山岳部で活動した経験から役に立っていることを話した。今回は「実は部活でスゴかった有名人知られざる栄光を大公開SP」。あばれる君は高校時代に山岳部に所属しインターハイに出場した経験があることを明かした。司会の明石家さんまが「山岳部は日常、今現在、生かされないやろ」と言うと、あばれる君は「とんでもない。めちゃくち