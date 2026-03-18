BTSが、新アルバム「ARIRANG（アリラン）」発表前に、音楽的変化とチームのアイデンティティーの悩みを語った。公式SNSで、ドキュメンタリー映画「BTS：THE RETURN」の予告編映像を公開した。本編は、BTSの過去、現在、未来に焦点を当てている。公開された予告編では、これまでのワールドツアーや韓国軍の除隊現場、米ロサンゼルスで新曲制作に没頭する様子などが収められた。メンバーは「流行が変わるのに、ずっと同じことはでき