文化放送は１８日、「スポーツスペシャル２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣ決勝実況中継」と題し、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでのＷＢＣ決勝「米国―ベネズエラ」を実況生中継した。このため「武田砂鉄ラジオマガジン」（月〜木曜・午前８時）は休止となった。午前８時半からの生放送。解説は前ロッテ監督の吉井理人氏と元メジャーリーガーの福留孝介氏。実況を同局の斉藤一美アナ