◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）新たなオプションが増えた。６回、岸田が今季初めて一塁に入った。一塁の増田陸が二塁、二塁の浦田が遊撃、遊撃の門脇が三塁に回る大シャッフル。阿部監督は捕手の岸田の一塁について「なきにしもあらずかなと思いますので試させてもらった。打撃で、うちで一番しぶと打者なので。それを外してっていうのも、もったいないので。いろんなことを想定して使ってみた」と狙い