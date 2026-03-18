お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。番組冒頭からビートたけしのモノマネを披露した。太田は番組冒頭、かすれた声で「あのよぉ、太田もよぉ。おいらのことが好きだからよぉ、あいつもよぉ」と前置きした上で「おいらが言うと笑えるけど、太田が言うと笑えないって太田が悩んでいるらしいけどよ、まぁ太田、おいら