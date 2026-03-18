◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(日本時間18日、ローンデポ・パーク)WBC(ワールドベースボールクラシック)の決勝が行われ、ベネズエラの先発エドゥアルド・ロドリゲス投手が5回途中無失点の好投を見せました。ダイヤモンドバックスに所属するロドリゲス投手。前回は1次ラウンドのドミニカ共和国戦で登板し、中5日での登板となりました。ロドリゲス投手は初回、アメリカのアーロン・ジャッジ選手らスタ