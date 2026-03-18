体調不良のため昨年7月から音楽活動休止中の元AKB48でシンガー・ソングライターの矢作萌夏（23）が、18日までにインスタグラムを久しぶりに更新。近況を伝えた。矢作はストリーズで「心配ありがとう！わたし生きてます！！安心して！！」と、おにぎりを食べる近影をアップして報告。続く投稿では「ここいちねんのお話!素直に話します!」と切り出し、「まわりからの期待とプレッシャーに負けてしまいました!」とつづった。続けて「