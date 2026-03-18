ポケモンの中でもちょっと異質なアンノーン。古代文字に似た28種類の姿が確認されているのですが、それがこのほど、アクリルキーチェーンになってプライズに登場です!【プライズ】🎉ポケモン30周年記念🎉9つの地方をピックアップした #セガプライズ が続々展開開始!第2弾はジョウト地方📍3月19日よりアクリルキーチェーンが順次登場します✨ (@seganewsnaviより引用)セガプライズ「ポケットモンスター