「冷蔵庫をよろしく since 2014 #29・#30」 メンバー全員の兵役を終え、昨年末にグループ活動を再開したEXO。約2年半ぶりとなる8thフルアルバム「REVERXE」(1月19日発売)で待望のカムバックを果たすと、世界各国の音源チャートでも変わらぬ影響力を発揮。さらに4月10日(金)のソウル公演を皮切りに約6年4ヶ月ぶりとなる単独ツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」も開幕...と、一時代を築いたEXOの再始動に世界中から熱い視線が