何を着せても何をかぶせても可愛いサンリオキャラクターズですが、今回は、蒸したてほかほかの「シュウマイ」にされてしまったようです(笑)タカラトミーアーツから、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ シュウマイ」(全5種)が登場☆グリーンピースの帽子がポイントだよ♪シュウマイの皮のお洋服もかわいいね♡3月中旬〜全国のカプセルトイ自販機で順次発売★ (@sanrio_newsより引用)シュウマイの皮に身を包んだキャラクタ