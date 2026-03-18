ENHYPENが、アメリカ・ビルボードチャートで驚異的な“底力”を見せている。3月17日（現地時間）に発表された最新チャート（3月21日付）によると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』が、メインアルバムチャート「ビルボード200」で前週から74ランク急上昇し、61位を記録した。【写真】ヒスン独立から2日…ENHYPENメンバー、初の公の場1月17日付で初登場2位を記録して以来、8週連続のチャートインとなる。詳細チャートで