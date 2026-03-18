BTS・Vの個人LP盤『VELVET RED』が世界中で品切れとなる中、ヨーロッパ市場でも爆発的な人気を見せた。BTSは3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。今回のアルバムではメンバー別のLP盤もラインナップされており、今年1月の発売告知と同時に予約販売がスタートしていた。【話題】 V、個人版LPが日米韓で“完売ラッシュ”なかでもVの「VELVET RED」バージョンが、フランスの大手リテールチェーン「Fnac」において、レ