女優、故キム・セロンさんの遺族が深刻な精神的苦痛から極端な選択を試みた事実が明らかになり、波紋を広げている。キム・セロンさんの遺作が公開される直前の出来事だった。【キス写真】キム・セロンさん、キム・スヒョンと“未成年交際”？韓国メディア『ニューデイリー』によると、遺族は今月14日、ソウルで開催予定だったキム・セロンさんの遺作映画『私たちは毎日毎日』（原題）の団体観覧イベントに出席する計画だった。しか