稲垣宏之氏は昨年12月12日付でマルサンアイ社長に就任した。堺信好会長(前社長)が進めた「選択と集中」を引き継ぎながら、豆乳および豆乳加工品を成長の柱と位置づけ、生産基盤の強化と事業拡大を進めていく。「豆乳と豆乳加工品をどう成長させていくか。それが私の役割」と強調する。稲垣氏は飲料部門からキャリアをスタートさせた。入社当初から海外事業に関心を持っていたという。「就職活動の時に、米国に工場を作ったというの