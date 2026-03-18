【APX】 発売日・価格：未定 KSCは、トイガン「APX」の詳細を近日公開することを発表した。発売日や価格は共に未定。 本製品は、イタリアのベレッタ社が開発した自動拳銃「ベレッタ APX」をトイガンで商品化するもの。 スライドやバックストラップ、マガジンベースにはリアルな公式ロゴが打刻されており、ボディはポリマー素材を採用し、700gに満たない軽量かつコンパクト