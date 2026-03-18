100円ショップ「セリア」から、新メイクアップブランド「mealis（メアリス）」が誕生♡コンプレックスを魅力に変え、自信へと導いてくれる想いが込められたコスメシリーズです。トレンド感と使いやすさを兼ね備えながら、すべて110円（税込）という手軽さも魅力。毎日のメイクがもっと楽しくなるラインナップに注目です♪ mealisの魅力とブランド想い 価格：各110円（税込） 「mealis」はラテン語で“私の翼”を意味