東京・SHIBUYA109の“カリスマ店員”として人気を博したモデル、ひかぷぅ（32）が18日までにインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。ひかぷぅは「私事ではありますが、3年間お付き合いしてきた彼と先日3月5日に婚姻届が受理され、夫婦になりましたそしてもうひとつ嬉しいご報告を。現在、新しい命を授かり安定期に入っています」と、マタニティーマークを手にした写真をアップして報告。「急に2つのご報告となり、驚かせて