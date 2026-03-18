2月の貿易統計が発表され、アメリカ向けの輸出額は3か月連続で減少しました。“トランプ関税”の影響が続いています。財務省が発表した2月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は573億円の黒字となりました。黒字は2か月ぶりです。輸出額はアジア向けの半導体電子部品などが伸び、9兆5716億円だった一方、輸入額はプラチナなどの非鉄金属が伸び、9兆5143億円でした。輸出・輸入ともに2月としては過去最大です