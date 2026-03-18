長期在留資格を得るために日本人女性と偽装結婚したとして、スリランカ国籍の男ら2人が逮捕されました。逮捕されたのは、スリランカ国籍で自称・千葉県市原市の職業不詳、メンディス・ラヒル・パバサラ容疑者（30）と、市原市の自称・無職、中川雅容疑者（34）です。2人は去年3月、メンディス容疑者が「日本人の配偶者等」の長期在留資格を得るために婚姻の意思がないにもかかわらず、嘘の婚姻届けを袖ケ浦市役所に受理させ、中川