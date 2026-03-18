厚生労働省の「令和6年（2024年）人口動態統計」をみると、現代の夫婦が直面している現実が浮かび上がります。同居期間30年以上の離婚、いわゆる「熟年離婚」はこの20年あまりで2.3倍に急増。2000年代初頭には年間約1万組だったものが、現在は約2万3,000組を超えています。一度結婚すれば添い遂げるのが当たり前だった価値観は、もう過去のものになりつつあります。30年という歳月は、子育てを終え、住宅ローンを完済し、夫が定年