浙江省杭州市でこのほど、「ONE53-富春山居」ヘリコプター路線が初飛行に成功した。杭州市街地と富春山居リゾートを結ぶ同路線は、地上では約60分かかる移動時間を約10分に短縮できる。中国新聞網が伝えた。銭塘江のほとりにそびえる華やかな都市と、名画「富春山居図」の舞台であり創作場所でもある富陽が、「空中快速ライン」によって結ばれた。効率的な移動手段はハイエンドのニーズを惹きつけており、現代的な都市から「詩画の