中国外交部の林剣報道官は3月17日の定例記者会見で、中国がイラン、ヨルダン、レバノン、イラクの4カ国に対して緊急人道支援を実施することを明らかにしました。国連難民高等弁務官事務所は最近、中東地域の今回の危機を「重大な人道上の緊急事態」と位置づけ、影響を受けた地域の難民が2500万人に達していると報告しました。イランでは多数の市民が巻き添えとなって死傷し、レバノンでは約80万人が避難生活を余儀なくされ、ヨルダ