ファッションブランド「DIOR（ディオール）」の新作アイテムについて、デザインに疑問を抱く声がみられます。【画像】DIOR新作のパスポートケース「ちゃおの付録やん」DIORの新作である、ロイヤルブルーのパスポートケースがSNS上で話題になっています。リボンが描かれた、かわいらしいデザインです。しかし、「虚栄心の塊の私でさえこれをダサく感じる、、、、皆それぞれの好みだけどデザインもっと頑張って欲しい感」「最近なん