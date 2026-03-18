2026年3月17日、香港メディアの星島環球は「現在発生しているメモリの短期的な供給不足と急速な値上げの恩恵を受けている半導体大手のサムスン電子やSKハイニックスなどのメーカーが、今後起こる可能性のある供給過多のリスクに備え、28年ごろをめどに製造計画の見直しを検討している」と分析する記事を公開した。記事は初めに現状について「現在、人工知能（AI）設備への投資ブームによるメモリ需要の増加によって、DRAMや高帯域