三重県内の今年1月時点の土地の価格＝「地価」が公表され、住宅地、商業地、工業地の全てが上昇しました。全ての用途で地価が上昇したのは3年連続です。県内の地価の平均は住宅地と商業地が3年連続、工業地は4年連続で前の年を上回りました。全ての用途を含めた地価の平均は前の年より0.5％上昇しました。住宅地は名古屋への通勤圏となる桑名市・四日市市・鈴鹿市などを中心に上昇していますが、過疎化や高齢化が進む県南