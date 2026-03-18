ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表は現地時間17日、決勝戦で米国代表と対戦。ウィルヤー・アブレイユ外野手（26）が2号本塁打を放った。序盤に1点を先制したベネズエラは5回表、先頭の8番アブレイユが先発右腕マクリーンから中堅バックスクリーンに飛び込む2号ソロ。カウント0-1からゾーンど真ん中に甘く入った96.2マイル（約154.8キロ）の速球を豪快に振り抜き、雄叫びを上げながらダイヤモンドを一