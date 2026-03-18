岡村靖幸と中島健人によるコラボ新曲「瞬発的に恋しよう」が、4月1日より放送のTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』のオープニングテーマに決定した。 （関連：【映像あり】岡村靖幸＆中島健人によるコラボ新曲がOPテーマ、アニメ『ガンバレ！中村くん！！』PV） 今回公開となった「瞬発的に恋しよう」の音源とMVは、4月2日0時に同時に配信予定。同楽曲でのコラボレーションは、岡村が直感で中島に