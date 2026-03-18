image: generated at whisk 行ったことも見たこともない場所なのに…。アメリカのノースダコタで起きた銀行詐欺の容疑者をめぐって、とんでもないトラブルが起きてしまいました。犯人として警察に拘束されたのは、2,000km以上も離れたテネシー州で暮らす50歳の女性。顔認識AIが出した「一致」という結果が全ての始まりでした。AIの顔認識が誤認定アンジェラ・リップスさん（50歳）は、テネシ